Minsa verificará que no se ofrezcan, durante el toque de queda, serenatas para el Día de la Madre

El galeno destacó que el 8 de diciembre no es el único Día de la Madre y que las ausencias no se pueden compensar efusivamente ese día.

Ya el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, había aconsejado no ir al domicilio de las madres y si va, no abandonar las medidas de bioseguridad.

Para las madres que no vivan junto a sus hijos, Cedeño recomendó usar la tecnología y no visitarlas.

