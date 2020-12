Minsa: se registran 29 defunciones por Covid-19 y 1,936 nuevos casos; toque de queda empieza esta noche las 9:00 p.m.

El Minsa recordó que desde esta noche empieza a regir en la provincia de Panamá el nuevo horario para el toque de queda, debido al incremento de casos. La nueva hora es de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Anteriormente, la medida era de 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

