Minsa rinde homenajes a funcionarios, de esa institución, muertos por la covid-19

Asegura que, pese a que ya se inició la vacunación del personal del primer frente de batalla, no se puede bajar la guardia en el trabajo que se viene realizando de manera interinstitucional para luchar contra este enemigo invisible pero que ha cobrado la vida no solo de panameños, sino de muchas personas en todo el mundo. La vicealcaldesa del distrito de David, Yansi Rodríguez manifestó que esta placa y el árbol recién sembrado son elementos que nos permitirán recordarlos de forma permanente y demostrarles a los familiares lo importante que son aún por el aporte que realizaron contra este problema mundial de salud.

You May Also Like