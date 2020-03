Minsa revela que mascotas no propagan el COVID-19, pero pide no bajar la guardia

Aunque no está científicamente comprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que las mascotas representan un peligro para la propagación del COVID-19, la población no debe descuidar las medidas de higiene, por ello el epidemiólogo del Ministerio de Salud, Pablo González, instó a toda la población a practicar medidas de higiene, tales como:

