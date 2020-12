Minsa restringe el uso de la mascarilla KN95 con válvulas

Porcell manifestó que la intención al usar mascarilla es no permitir que las microgotas de salivas salgan al ambiente y puedan contaminar a otras personas, tomando en cuenta que hay personas asintomáticas y que no saben que tienen el virus y pueden contaminar a otras.

La medida se debe a que este tipo de mascarillas con válvulas incorporadas filtran el aire que entra en la parte interior de la mascarilla, el cual la persona inhala, pero no filtra el aire que la persona exhala, por tal razón esta fallida barrera no les brinda seguridad a las demás personas, explicó Porcell.

