Minsa reporta que 202 pasajeros de vuelos internacionales han dado positivos en la prueba COVID-19, mientras hoy se registran 832 casos y 11 muertes

En ese sentido el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, solicitó este sábado a los directores regionales de todo el país, que los procesos de trazabilidad y toma de muestras para detectar más casos COVID-19 no pueden detenerse a pesar de las afectaciones por las condiciones climatológicas que se verifican en el país. Sucre recalcó que la atención médica que el Minsa brinda a los afectados por el mal tiempo en Chiriquí, la comarca Nägbe Buglé, Veraguas y Bocas del Toro no debe afectar el proceso de trazabilidad ni las demás intervenciones que ejecuta el Minsa para combatir, mitigar y evitar la propagación del virus.

