Minsa reglamenta la movilización áreas con bajos índices de contagio de Covid-19; podrán tomarse hisopados aleatorios

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Decreto Ejecutivo No. 1690, publicado en la Gaceta Oficial No. No. 29187-A de este 30 de diciembre, reglamentó la movilización a las áreas con bajos índices de contagio de la Covid-19, en las que se incluye los hisopados aleatorios.

