Minsa pide desestimar acción de reclamo presentada en licitación del Hospital del Niño

A través de un comunicado, el Minsa detalló que actualmente enfrenta una deuda heredada de más de 572.4 millones de dólares lo que, aunado a la situación económica que atraviesa el país, “dificulta la ejecución de un proyecto de mayor envergadura”. “Para el Minsa el objeto real de la licitación debe ser la construcción del Hospital del Niño y no la edificación de otras estructuras, que si bien son importantes, no representan la prioridad inmediata”, precisó en un boletín.

La solicitud del Minsa se da luego de que la DGCP admitiera, la semana pasada, una acción de reclamo presentada por el Consorcio Camce Hospital del Niño –integrado por las empresas China CAMC Engineering Co. y LTD Panama Branch– en contra del acto público para la construcción del nuevo Hospital del Niño y la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, que lleva adelante el Minsa.

