Minsa no suspenderá el Carnaval ante coronavirus

Infectólogos panameños sostienen que no es necesario cancelar el Carnaval. Recordaron que cuando se suspendió esta fiesta en el año 2000 por un brote de hanta en la región de Azuero, no se sabía la causa ni el mecanismo de contagio.

Así lo confirmó la jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Lourdes Moreno, quien detalló que el tema del Carnaval se tratará “en su momento”. Faltan 21 días para que inicie la festividad. Por ahora, “el país no está afectado y no tenemos ningún caso sospechoso”, indicó.

