Minsa: los pacientes recuperados recibirán una dosis de la vacuna

Esta semana se cumplen 21 días desde que el personal de salud no prioritario recibió su primera dosis y varios esperaban que se les aplicara la segunda dosis, pero no fue así. El hecho generó disgusto, entre otros, en el personal de salud de la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino de la CSS, en Juan Díaz, que ayer protestó en los alrededores de esa instalación exigiendo la segunda dosis. Al sitio se acercaron autoridades de la CSS, pero no le dieron una respuesta concreta a los que se manifestaban.

