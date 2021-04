Minsa ignora petición de contratos de las vacunas

“No hay transparencia ni rendición de cuentas efectiva de los manejos de fondos públicos, porque en la Ley de Transparencia no hay nada que indique que [el contenido de esos contratos] es confidencial… No sabemos qué se ha pactado ahí ni cuántos contratos hay”, dijo Cedeño. Rubén Castillo Gil, asesor de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), ha dicho que como el país está atravesando “una crisis tan profunda” y agravada por la pandemia es imperante, con mayor razón, que la transparencia sea la base de la gestión pública, ya que contribuye a la confianza ciudadana.

You May Also Like