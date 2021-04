Minsa evalúa la posibilidad de que la empresa privada apoye en la aplicación de las vacunas contra la Covid-19

Sin embargo, la funcionaria aclaró que, por ahora, las vacunas contra el nuevo coronavirus no pueden ser comercializadas por el sector privado panameño. “Uno de los requisitos para comercializar cualquier medicamento es el certificado de libre venta, el cual no tienen en este momento ninguna de las vacunas”, afirmó.

Para tal fin, la empresa privada deberá presentar la documentación y cumplir con los requisitos dispuestos por Farmacia y Drogas, afirmó Sucre. “Eso sí, no traigan a Panamá si no tienen la documentación que garanticen que son seguras”, dijo Sucre.

