Minsa establece nuevos requisitos para viajeros que ingresen al país

Añadió que los que vengan de países considerados de no alto riesgo presentarán la prueba negativa y de no tenerla deben hacerse la prueba en el punto de entrada al país y asumirá el costo. De ser negativa no tendrá que cumplir cuarentena.

Sobre las personas que lleguen al país, pero no cuenten con la vacunación contra el nuevo coronavirus o no esté completa el titular de Salud señaló que deberán subir en su declaración jurada de salud una prueba de Covid-19 negativa, la cual debe tener un máximo de 72 horas antes de entrar a Panamá.

Los pasajeros, provenientes de países que no son de alto riesgo, que cumplan con el esquema de vacunación completo, el documento físico y la prueba negativa de menos de 72 horas no tiene que realizarse una segunda prueba en el aeropuerto. Lo que significa que con una sola prueba negativa podrán entrar al país y circular libremente, dijo el titular de Salud.

