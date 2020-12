Minsa detalla los servicios que se podrán prestar del 4 al 14 de enero

En el periodo de cuarentena total, las áreas sociales abiertas y cerradas, gimnasios y piscinas de los inmuebles de propiedad horizontal (PH), barriadas y residenciales, y hoteles, no podrán usarse. Tampoco estarán permitidas las reuniones o celebraciones entre personas que no convivan en una misma residencia, destaca el artículo 11 del citado decreto.

