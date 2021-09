Minsa debe pagar $3.5 millones en indemnizaciones

Cedeño mencionó que el objeto del contrato con el consorcio fue la construcción del Minsa-Capsi que, aunque no está terminado, ya es un bien del Estado que no debe ni puede perderse.

Respecto a los centros de atención primaria de Soná y Burunga, el Tribunal no encontró razones para conceder al contratista su pretensión de no responsabilizarse de la garantía de construcción.

El funcionario omitió informar que los mismos peritos del Minsa —resalta el laudo— confirmaron, a través de un informe de auditoría, que la “administración de la documentación contractual [del Minsa] fue deficiente”, debido a que hay “desorganización” en el archivo de la documentación, como las copia de los certificados de no objeción de la obra, gestiones de cobro, adendas. Ni siquiera el contrato firmado con el contratista. Se menciona que no está foleada la documentación que sustenta la información del Minsa sobre estos Minsa-Capsi.

Sucre dijo que “el Minsa no ha podido corroborar” los avances del Minsa-Capsi de Darién, paralizada desde 2016, porque “la empresa no permite el ingreso del personal del Minsa” a esta obra.

