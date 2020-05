Minsa confirma 8.616 casos de COVID-19 y traza ruta para la nueva normalidad

“ El primer bloque está conformado por la venta al por menor en línea, talleres de mécanica, servicios técnicos, pesca industrial y acuicultura, en este bloque es importante recalcar que deben seguir las normas sanitarias. Se permitirán reuniones de trabajo de hasta 10 personas, reuniones no fiestas. El bloque dos que aún no tiene fecha abarca el sector de la construcción en modalidad de infraestructura, minería, áreas de culto, guardando distancia de hasta 2 metros. El bloque número tres están los servicios administraciones, construcción de proyectos privados. El Bloque número cuatro están los restaurantes, transporte áero. El bloque cinco está la educación, transporte, deporte y el bloque seis todos lo demás sectores restantes “, agregó Martínez.

You May Also Like