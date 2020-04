Minsa confirma 6,378 casos positivos por coronavirus en Panamá

“Quiero dejar muy claro que mi pluma no firmará ningún compromiso ni autorización de compra o pago de un trámite que no resista la más rigurosa evaluación de precios”, manifestó García.

El viceministro de Salud Luis Sucre señaló que “el país no solo lucha c ontra el COVID-19, sino también contra el dengue y la influenza”.

You May Also Like