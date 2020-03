Minsa confirma 443 casos de COVID-19, hay 8 muertos y la cifra sube a 19 en UCI

El presidente de la República decretó cuarentena total obligatoria, a partir de las 5:01 a.m. de este miércoles 25 de marzo, como medida de prevención por coronavirus.

Los ciudadanos podrá circular únicamente para abastecerse de alimentos y medicamentos. La movilidad de los panameños y extranjeros residentes, dependerá del último número de cédula de identificación personal o de pasaporte.

HORARIO DE SALIDA POR PERSONA:

Si la cédula termina en 7 (siete) puede salir a las 7:00 a.m.

Si la cédula termina en 8 (ocho) puede salir a las 8:00 a.m.

Si la cédula termina en 9 (nueve) puede salir a las 9:00 a.m.

Si la cédula termina en 0 (cero) puede salir a las 10:00 a.m.

Si la cédula termina en 1 (uno) puede salir a las 1:00 p.m.

Si la cédula termina en 2 (dos) puede salir a las 2:00 p.m.

Si la cédula termina en 3 (tres) puede salir a las 3:00 p.m.

Si la cédula termina en 4 (cuatro) puede salir a las 4:00 p.m.

Si la cédula termina en 5 (cinco) puede salir a las 5:00 p.m.

Si la cédula termina en 6 (seis) puede salir a las 6:00 p.m.

Todos los adultos mayores de 60 años de edad, sin importar su número de cédula, podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.