Minsa confirma 313 casos de COVID-19 y hacen llamando a respetar toque de queda

Lourdes Moreno, jefa de epidemiólogia, dio a conocer que a la fecha hay 313 casos confirmados en el país por coronavirus.

De acuerdo a Moreno, de esa cifra, unos 268 se encuentran en aislamiento domiciliario, 42 hospitalizados, entre los que cabe mencionar que hay 29 en sala y 13 en cuidados intensivos. Hay hasta este momento 3 muertos.

Juan Pino, ministro de Seguridad, agregó que se han triplicado las cifras de toques de queda, el viernes 20 de marzo se dio la detención de 8 menores, el sábado 29 menores de edad. “En las últimas horas se han detenido 321 personas, de esos 292 son adultos y 29 menores de edad. Favor señores hay que seguir las normas”.

El ministro de seguridad también habló que en caso de darse una cuarentena total, hay un mecanismo para evitar las aglomeraciones.

“Si se decreta cuarentena total; podrás salir de tu casa a comprar alimentos y medicamentos de acuerdo al último número de cédula: podrás estar en circulación por dos horas, desde media hora antes y hasta media hora después”.

Si tu cédula termina en:

7 —– 7:00 a.m. (6:30 a.m. – 8:30 a.m.)

8 —– 8:00 a.m. (7:30 a.m. – 9:30 a.m.)

9 —– 9:00 a.m. (8:30 a.m. – 10:30 a.m.)

0 —– 10:00 a.m. (9:30 a.m. – 11:30 a.m.)

1 —– 1:00 p.m. (12:30 p.m. – 2:30 p.m.)

2 —– 2:00 p.m. (2:30 p.m. – 4:30 p.m.)

3 —– 3:00 p.m. (2:30 p.m. – 4:30 p.m.)

4 —– 4:00 p.m. (3:30 p.m. – 5:30 p.m.)

5 —– 5:00 p.m. (4:30 a.m. – 6:30 p.m.)

6 —– 6:00 p.m. (5:30 p.m. – 7:30 p.m.)

Todos los adultos mayores de 60 años, sin importar su número de cédula podrán ir a realizar sus compras entre las 11:00 am y la 1:00 pm.

Solicitud de salvoconductos: salvoconducto.innovacion.gob.pa

La ministra de Salud Rosario Turner anunció a la población el nombramiento de 20 médicos y 20 enfermeras para la cobertura y seguimiento de los pacientes por COVID-19 en el país.

Igualmente, la jefa de la cartera reitera el llamado a quedarse en casa, porque con esta medida proteges la salud de todos y evitas la propagación de virus respiratorios.

Por su parte, Noel Araúz, de la Autoridad Marítima de Panamá se elevará nivel de protección portuaria a los puertos de Colón y Manzanillo, de NP1 a NP2, a partir de mañana 23 de marzo, hasta el 27 de marzo.

Enrique Lau Cortés, director de la Caja de Seguro Social, resaltó que como parte de la estrategia #QuédateenCasa se ha implementado el programa de llevar a los pacientes crónicos los medicamentos a sus hogares. “Hemos tenido 3,700 personas que se han registrado y que están en el proceso de recibir medicamentos”.