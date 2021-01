Minsa citó a 15 adultos y un menor de edad de La Porqueriza por el ‘parking’

Por ello, se les reitera a todas las personas que residan en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que hasta tanto se mantengan vigentes las disposiciones el Decreto Ejecutivo No. 1689 de 2020, no deben movilizarse a lugares y/o áreas fuera del cerco sanitario, toda vez que su incumplimiento acarreará las sanciones por parte de la autoridad competente.

Con relación a las medidas sanitarias establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 1690 de 29 de diciembre 2020, se aclara que las mismas permiten al Ministerio de Salud desde el 29 de diciembre de 2020, establecer de manera general, puestos de control sanitario para la realización de pruebas para el diagnóstico de Covid-19, con el propósito de controlar la movilización a lugares y/o áreas con bajos índices de contagio del virus, en todo el territorio nacional; sin embargo, esto no exime a las personas que residen en las provincias de Panamá y Panamá Oeste para pasar el cerco sanitario.

