Minsa cambia regulación de la cuarentena y anuncia apertura del Bloque 2

Las áreas como la construcción de infraestructura pública priorizada; la minería no metálica; la industria; así como los lugares de culto, parques, áreas deportivas y sociales, podrán reactivarse siempre y cuando cumplan con el visto bueno del Ministerio de Salud (Minsa) y no excedan una capacidad de 25% y manteniendo siempre una distancia de dos metros.

