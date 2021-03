Minsa busca los ‘clusters’; aplican 309 mil 324 dosis

La conclusión de Labrador, al igual que la de los otros especialistas, pasa por no bajar la guardia: “tenemos un control de la pandemia, pero no hemos eliminado la Covid-19 y esperamos el apoyo de la ciudadanía cumpliendo las reglas. Nosotros estamos en una estabilización de la curva epidemiológica con tendencia a una meseta a favor. Estamos vigilantes ante cualquier amague de repunte”.

“Mientras no alcancemos 30% o 40% de vacunados, particularmente adultos mayores, demanda hospitalaria será amenazada. No relajen protección”, planteó.

“Nosotros teníamos dos semanas que no habíamos reportado más de 700 casos [en un día]. Hay una aceleración que no se nota y muy probablemente estamos viendo varios clusters ”, apuntó.

