Minsa aplica un 76% de las vacunas recibidas; hay menos inmunizados al día

Desde el pasado 20 de enero hasta la fecha se han aplicado 320 mil 079 dosis de la vacuna contra la Covid-19, de un total de 421 mil 060 que llegaron al país, lo que representa un 76%.

Entre el 19 y el 23 de marzo, es decir en cinco días se aplicaron 15 mil 596 dosis; lo que equivale a poco más de 3 mil por día. Se trata de una cifra baja si se toma en cuenta que en anteriores semanas el promedio de vacunados diarios era de 10 mil.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, negó ayer que el proceso de vacunación esté detenido y reiteró que en estas semanas se está vacunando las personas que necesitan ser inoculadas con sus segundas dosis.

Además subrayó que para el segundo trimestre de este año, la farmacéutica Pfizer debe entregar de manera semanal más dosis de vacuna.

Baja cifra de vacunados diarios; tendencia cambiaría en mayo

La cantidad de vacunados diarios contra la Covid-19 ha venido en descenso durante los últimos días, aunque según los especialistas la tendencia podría cambiar en mayo.

Entre el 17 de febrero y el 23 de marzo en el país se aplicaron 8 mil 832 dosis por día, no obstante, entre el 19 y el 23 de marzo, es decir los últimos cinco días se aplicaron solo 15 mil 596 dosis, lo que equivale a un poco más de 3 mil dosis por día.

En palabras de Eduardo Ortega, asesor del grupo de vacunas, el avance en estos últimos días ha sido un “poco lento”, sin embargo, señala que la limitante tiene que ver directamente con velocidad de entrega de las vacunas, que depende de la producción de las mismas por parte de las farmacéuticas y la necesidad mundial.

El Ministerio de Salud informó que el próximo 5 de abril se comenzará a colocar la segunda dosis a las personas mayores de 60 años en San Miguelito.

En el caso de Panamá subrayó que las vacunas están comprometidas todo el año, con entregas semanales. “Hay 7.2 millones acordadas, la limitante es velocidad de entrega, que depende de producción y de la necesidad mundial”, puntualizó Ortega, quien detalló que en el mundo hay pocas vacunas aprobadas aún por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), ambas autoridades responsables en la materia.

Según Ortega la vacuna tiene que reunir tres condiciones para que llene las expectativas: seguridad, eficacia y producción.

“Se espera que este mes sea un poco parecido a lo que estamos viendo en los últimos días en cuanto a la vacunación, pero se espera que en mayo lleguen más dosis de Pfizer y de AstraZeneca, esta última a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, puntualizó.

Precisamente, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se refirió ayer a los temores que existen con la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que algunas personas no quieran aplicarse las dosis de esta casa farmacéutica, Sucre comentó que es una decisión personal de cada quien y afirmó que la EMA se pronunció.

En ese contexto, el ministro explicó que lo que sucedió en su momento es que relacionaron un tipo de evento, como fue la trombosis pulmonar con la vacuna y que está demostrado que no tiene ningún vínculo.

“No obligamos a nadie. Al final tenemos que darle a la población una vacuna segura según las organizaciones internacionales. Si la OMS y la EMA [ya se pronunciaron] y ahora estamos esperando que la FDA se pronuncie con respecto a esta vacuna se pondrá a disposición; el que quiere se vacuna, el que no, no. Pero consideramos que no hay nada que temer cuando las organizaciones internacionales nos están diciendo que fue un evento que no tiene relación con AstraZeneca”, acotó.

Según el Ministerio de Salud para el segundo trimestre Pfizer debe entregar de manera semanal más dosis de vacuna contra la Covid-19. Además, Sucre coincidió con Ortega en que para el segundo trimestre se tiene contemplado la llegada de vacunas a través del mecanismo Covax.

“Nuestro equipo de negociación se mantiene permanentemente en contacto, incluso con otras empresas fabricantes de vacuna contra la Covid-19. Prueba de ello es que esta mañana [ayer] se sostuvo reunión con la empresa rusa desarrolladora de Sputnik V, también se se ha conversado con la fábrica de las dosis de China por el momento no hemos firmado contrato”, recalcó Sucre.

Ayer llegó el séptimo lote de vacunas de Pfizer con 70 mil 200 dosis. A la fecha la farmacéutica ha entregado al país un total de 421 mil 060 dosis de vacunas.