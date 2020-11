Minsa aplica plan de contingencia por repunte de casos de la Covid-19

Tomando como base ese plan, Nadja Porcell , directora nacional de Salud, anunció para la provincia de Veraguas un toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m., pero en los distritos de Soná y San Francisco, se establece un toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., y se regresa al cierre de los domingos.

