Minsa advierte que actuará de acuerdo a lo permitido tras celebración luego de partido de fútbol

“Se actuará de acuerdo a lo permitido por la ley a quienes insistan en incumplir las medidas… más que nunca es importante no bajar la guardia y actividades como las suscitadas luego de un partido de fútbol solo demuestran la irresponsabilidad y ponen en riesgo la salud y vida, no solo de quienes participaron del evento sino de sus familias”, enfatiza el Minsa en un comunicado.

You May Also Like