Minoristas prevén repunte de ventas

-Los ministros de Hacienda del Grupo de los Siete prometieron apoyar a los países de bajos ingresos sumidos en la pandemia. Dijeron en un comunicado que los prestamistas tienen su parte de responsabilidad y deben colocarse “a la altura de las circunstancias”. Exhortaron a los acreedores a no prestar bajo condiciones que involucran bienes no relacionados con los proyectos que se buscan financiar. El grupo aprobó la suspensión de repagos de deudas bilaterales de los países más pobres hasta fines de 2020.

