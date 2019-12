Ministros incumplen citaciones al pleno legislativo

Al menos tres comparecencias de ministros de Estado que han sido llamados al pleno de la Asamblea Nacional no se han cumplido, a pesar de que la mayoría tiene más de un mes de haber sido aprobadas.

Se trata de las citaciones que aprobó el pleno del Legislativo al ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, el 2 de febrero pasado; a la titular de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, el 17 de febrero de 2016, y la que se le hizo recientemente al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, el 16 de marzo. Además, fue citado al administrador de Turismo, con rango de ministro, Gustavo Him, el pasado 15 de febrero.

LAS CITACIONES

Terrientes fue citado para responder sobre la propagación de los virus del zika, chikungunya y dengue. Por su parte, Him fue convocado para que explicara el destino de $127 mil para el alquiler de camiones cisternas durante el Carnaval 2016, y sobre otros gastos en que incurrió la Autoridad de Turismo de Panamá para esas fiestas.

Los diputados piden a Him que señale por qué se incrementó el costo de alquiler respecto a otros años, pese a que los camiones no estaban llenos a su capacidad, y además de que se redujeron las horas de los culecos. A Paredes de Vásquez, en tanto, se le citó para que respondiera sobre la condición de las escuelas en todo el país. También le solicitan información del pago de la beca universal y del proyecto de la jornada única.

Mientras que Aguilera fue llamado para que respondiera un cuestionario referente a la inseguridad en el país. El ministro debe estar acompañado del director de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

MOLESTIAS

El incumplimiento de estas citaciones ha motivado las quejas entre algunos diputados y la sociedad civil. De acuerdo con el diputado perredista Iván Picota, es difícil entender por qué los ministros prefieren asistir a las comisiones mas no al pleno.

“Pareciera que evitan ir al pleno [los funcionarios], no sé por qué. Será porque en el pleno más gente le va a cuestionar y evitan eso”, dijo. En ese sentido, pidió a los ministros que cumplan con el mandato del pleno legislativo.

“Deben ir al pleno porque lo que puedo preguntar yo del 8-7 no es lo mismo que le puede preguntar un diputado de Chiriquí , Herrera… es importante que vayan porque los 71 diputados tienen cuestionamientos”, enfatizó.

Por su parte, el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós negó que su bancada se oponga a que se cite a los ministros. Respecto a las citaciones aprobadas, explicó que las fechas de la comparecencia de la autoridad respectiva la coordina la presidencia de la Asamblea, y argumentó que además la agenda legislativa ha estado muy activa con la aprobación de proyectos importantes, lo que pudiera ser un factor para que no se haya cumplido con las citaciones.

ES UNA BURLA

Para los dirigentes de la sociedad civil organizada el hecho de que las citaciones se aprueben en el pleno y luego no se concrete es una “burla” para la ciudadanía.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que la Asamblea debe insistirle a las autoridades para que asistan al pleno, ya que ellos están obligados a comparecer.

“A veces sucede que los mismos diputados no le dan seguimiento [a las citaciones], pero hay temas importantes que la población está esperando conocer en asuntos de salud y la educación”.

A juicio de Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, tanto las autoridades como los diputados deben ponerse de acuerdo con las comparecencias.

Aseguró que de no llevarse a cabo, los ciudadanos van a pensar que no existe una transparencia con lo que aprueba el Legislativo.

POTESTAD

El artículo 161 de Constitución Política señala que la Asamblea Nacional puede citar a los ministros de Estados, directores, gerentes de todas las entidades autónomas, semiautónomas, organismos descentralizados, empresas industriales o comerciales del Estado.

También dispone esa misma norma que “Los funcionarios que hayan de rendir el informe deberán concurrir y ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea Nacional. Tal debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario específico”.

Mientras que el artículo 23 del Reglamento Interno de la Asamblea establece que entre las funciones del Secretario de la Asamblea Nacional está “dar curso a las ratificaciones y nombramientos de servidores públicos, así como a las resoluciones de comparecencias, citaciones e invitaciones acordadas por el pleno y las comisiones”.

ASAMBLEA RESPONDE

En tanto, el segundo vicepresidente del Legislativo y diputado de Cambio Democrático, Raúl Hernández, dijo que a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional se están programando las fechas de estas citaciones con los ministros, y se espera la respuesta de los cuestionarios que se les remitió para que contestaran una serie de interrogantes de los diputados.

MINISTROS, SIN CULPA

Los ministros de Educación, Salud y Seguridad Pública y el administrador de Turismo aseguraron que están conscientes de la citación, pero que aún no han sido notificados formalmente por el Legislativo.

Him dijo no tener ningún problema en asistir al pleno “No nos han notificado. Por supuesto que iría, el que no la debe no la teme”, respondió.

Aguilera expresó su disposición a concurrir y dijo que sería una oportunidad para mostrarle al país los resultados sobre los índices de violencia. Paredes de Vásquez y Terrientes indicaron que aún no se les ha confirmado la fecha de la citación.