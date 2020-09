Ministro Sucre asegura que medidas de bioseguridad no deben descuidarse

“Hoy entramos en una nueva etapa en esta pandemia, pero esto no significa que se terminó” , advirtió el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en un recorrido junto al Equipo Unificado de Trazabilidad (EUT) en la Zona Paga de Mi bus en El Marañón, Plaza 5 de Mayo. El ministro añadió que se espera que la liberación de algunas medidas de restricción no provoque un repunte que golpee el sistema de salud.

You May Also Like