Ministro Sucre anuncia flexibilización de medidas en varias regiones del país luego del descenso de casos

En tanto, para los distritos de Las Tablas y Los Santos, en la provincia de Los Santos, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Sucre también dijo que tenía “buenas” noticias para Herrera. Indicó que debido al comportamiento epidemiológico de las últimas semanas, el toque de queda en el distrito de Chitré será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

Otra región del país cuyo toque de queda será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. es la provincia de Colón.

Mientras, en la provincia de Chiriquí en los distritos de Barú, Bugaba y Gualaca, el toque de queda también ahora será desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

En cuanto a la región de Panamá Este el toque de queda en el corregimiento de Pacora será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m.

De acuerdo a Sucre, estas cifras demuestran que la vacuna “sí genera un efecto en el sistema inmunológico”. Es por ello, agregó el ministro, que a partir del próximo 30 de agosto se libera de toda medida a la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en toda la provincia de Panamá Oeste el toque de queda será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a partir de las 11: p.m.

Indicó que esto se debe a la vacunación. Según datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), el 75% de los hospitalizados no están vacunados contra la Covid-19. Además, el 94.1% de los fallecidos no se había vacunado.

