Ministro Sucre advierte que Panamá se está saliendo de la zona de control de la pandemia

Sucre afirmó que hay que entender que no se ha salido de la pandemia y recordó que los países que se relajaron entraron en la tercera ola de una forma inmediata y grave. Agregó que no se puede caer en ese error y que al parecer eso es lo que ha sucedido en Chiriquí y Veraguas, actualmente las regiones con más casos activos.

“El hecho de que haya llegado la vacuna, que tengamos cifras que hasta el momento para el país no son malas…, pero fíjense que ya estamos perdiendo el hecho de estar en una zona de control de la pandemia. Y ayer tuvimos una positividad de 5.7%, nos estamos alejando del 5%, eso no es bueno, pareciera que nos estamos engañando”, afirmó Sucre a TVN.

