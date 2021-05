Ministro Sucre adelanta que la vacunación en Veraguas empezará el miércoles con AstraZeneca y el jueves con Pfizer

El Ministerio de Salud estableció, a partir de ayer 14 de mayo, un toque de queda de lunes a sábado, de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., en las provincias de Chiriquí y Veraguas; y cuarentena total sin jornada laboral ni movilidad desde el 16 de mayo. La cuarentena total comenzará los días sábado, a las 8:00 p.m., y finalizará el lunes, a las 4:00 a.m.

