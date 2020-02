Ministro Sabonge confirma que se construirá el túnel para la tercera línea del Metro

Las cuatro propuestas que recibió el Metro se hicieron en base a que la tercera línea utilizaría la estructura del cuarto puente para cruzar el cauce del Canal de Panamá, pero el gobierno de Laurentino Cortizo optó por separar ambos proyectos para reducir el costo del puente que alcanza los mil 518 millones de dólares y que será construido por el Consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresas chinas Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

El titular del MOP dejó entrever que la construcción del túnel no estaría incluido en el contrato que el Metro de Panamá adjudicó el pasado 4 de febrero al consorcio coreano HPH Joint Venture por 2 mil 507 millones de dólares, tras dos meses de intensos reclamos por parte de las empresas que no recibieron la mejor evaluación durante la etapa de revisión de las propuestas.

