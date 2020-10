Ministro Luis Sucre sobre las restricciones: ‘Si cayeras directamente en la playa no habría problemas’

“ El tema de las playas es bastante difícil, todos queremos resolverlo, incluyéndome a mí. No es un problema tan fácil como algunos dicen por allí que el agua salada mata el virus. Si tú cayeras directamente en la playa no hay ningún tipo de problema. Pero la gente migra y va parando en diferentes puntos y van contaminando esos puntos por donde pasan”, detalló el alto funcionario.

You May Also Like