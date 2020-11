Ministro del Mida llamará a una reunión de cadena agroalimentaria para autorizar la importación de cebolla

En las legumbres y papa el país está abastecido, pero en cebolla la demanda no se satisface en este momento con la producción nacional, por lo que se llamará a una reunión de cadena agroalimentaria para autorizar una importación adicional, con el fin de que no falte este rubro en lo que resta del año, y más aún en diciembre que aumenta el consumo, explicó el titular del Mida.

