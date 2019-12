Ministro del Mida asegura que importación de arroz de cosecha quedó en el pasado

Hizo énfasis en que la cadena se está fortaleciendo y continuirá reuniendose una vez al mes para analizar entre todos el comportamiento del grano y si se cuenta con suficiente arroz, no se importa, así mismo hay que tener la información a tiempo de los inventarios cuando no haya suficiente, para evitar el desabastecimiento”, puntualizó.

El ministro del MIDA, Augusto Valderrama destacó que ya son cinco meses que no ha entrado ni un quital de arroz importado, “con lo quedamos cumplimiento a la promesa de campaña del presidente, Laurentimo Cortizo Cohen de no importar en época de cosecha.

