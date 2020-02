Ministro de Seguridad no permitirá otra fuga, ‘este hecho no volverá a suceder’

Después de 10 días de haberse evadido del centro penitenciario La Nueva Joya, el asesino Gilberto Ventura Ceballos fue recapturado.

El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, afirmó que la recaptura se logra luego de labores de inteligencia en horas de la mañana de hoy 13 de febrero, en El Salado de Remedios en Chiriquí.

“Se logra la ubicación de Gilberto Ventura, cumpliendo con lo que habíamos señalado, que establecimos un cerco a nivel nacional para lograr la aprehensión. Teníamos trabajo de inteligencia adelantado, son informaciones que no se puede estar compartiendo con el público”, explicó Miranda.

En conferencia de prensa el director de la Policía, comentó que Ventura Ceballos fue ubicado solo y debajo de un puente, además tenía binoculares, teléfonos y radio de comunicación, que le permitían comunicarse con quienes lo ayudaban.

Ventura Ceballos será trasladado desde Chiriquí hasta la DIJ en Ancón, donde permanecerá hasta que se determine donde pagará su condena de 50 años por asesinar a cinco jóvenes en La Chorrera.

Mientras tanto el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, adelantó que se toman las medidas para que no haya otra fuga. “Este señor no es más que el poder del Estado. El señor Ventura fue recapturado, será traído a Panamá de forma segura, pero le aseguro que este hecho no volverá a suceder, ya que se tomarán las medidas para que no ocurra”.

Se descartó que Ventura Ceballos vestía uniforme de los custodios de la cárcel al momento de su recaptura, vestía un suéter con logo de surf.

Mientras que el fiscal Julio Villareal aclaró que no es oportuno dar detalles de la recompensa de 50 mil dólares.