Ministro de Salud pide no frenar toma de muestras para detectar COVID-19

Sucre recalcó que la atención médica que el MINSA brinda a los afectados por el mal tiempo en Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y Bocas del Toro no debe afectar el proceso de trazabilidad ni las demás intervenciones que ejecuta el MINSA para combatir, mitigar y evitar la propagación del virus. Reiteró el mensaje de no bajar la guardia y seguir manteniendo las medidas de bioseguridad como el uso correcto de las mascarillas, el lavado constante de manos e incluso el uso de caretas faciales a la hora de utilizar el transporte público de pasajeros. Panamá es uno de los países que dentro del sistema público de transporte tiene delimitado los asientos y el aforo en las unidades de transporte que a diario utilizan miles de personas. Paralelamente el MINSA informa que desde el pasado 12 de octubre cuando se reiniciaron los vuelos internacionales se han detectado 202 pasajeros que al ingresar al país resultaron positivos en la prueba COVID-19. Desde que Panamá reabrió el aeropuerto internacional de Tocumen se han realizado 10,141 pruebas para detectar positivos, ya que Panamá es uno de los pocos países que exige una prueba de COVID-19 negativa para el ingreso al territorio nacional.

