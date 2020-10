Ministro de Salud aclara que mientras no exista una vacuna certificada contra la COVID-19, Panamá no puede pensar en cronograma

En estos momentos no se puede hablar de cronograma de entrega, hasta que no se haya decidido con qué vacuna se va a trabajar en Panamá, acotó Sucre.

Mientras el plan Covax o en el país no tenga la certeza de una vacuna terminada, Panamá no puede cerrar negociación con ninguna empresa por el momento.

Luis Francisco Sucre dijo que en estos momentos no se puede cerrar una negociación y decidir cuál va ser la vacuna hasta que la misma no se anuncie.

