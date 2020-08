Ministro Alexander: Déficit fiscal del Sector Público No Financiero estará muy cercano al 9% del PIB

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, acudió ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para responder a preguntas de los diputados sobre la economía y las finanzas del país, presupuesto, situación de ingresos y recaudaciones, deuda pública y sobre el uso de financiamiento con organismos internacionales para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. Al mes de julio del presente año, los ingresos corrientes recaudados totalizaron la suma de $2,715.8 millones , ante un presupuesto de $4,088.5 millones. Esto representa una disminución en los ingresos de $1,372.8 millones o 33.6% menos. De igual manera, al mes de julio el Ministerio de Economía presupuestó una recaudación acumulada de $3.127.1 millones en ingresos tributarios, recaudándose un total de $2,115.2 millones, lo que representó una diferencia de $1011.9 millones y en porcentaje 32.4% por debajo de lo presupuestado. Los ingresos no tributarios al cierre de julio mostraron una disminución por el orden de $317.7 millones o 35.3% en relación a lo presupuestado. Lo recaudado totalizó $581.3 millones de $898.9 millones que estaban presupuestados. Los mayores aportes se dan por utilidades de empresas, alrededor de $127.4 millones, es decir 21.9% de lo que se recaudó. Los aportes en concepto de peajes del Canal al Tesoro Nacional al 31 de julio de 2020 han sido por $308.7 millones de $292 millones presupuestado es decir $15.8 millones por encima de lo presupuestado. El presupuesto de peaje para todo el año es de $519.2 millones. Se espera que para el resto del año los aportes en conceptos de peajes se mantengan en línea con lo presupuestado. Se estima que al cierre de este año el déficit fiscal del Sector Público No Financiero estará muy cercano al 9% del PIB del 2.75% que realmente permite la ley, según indicó. Destacó que los montos de cuenta de vigencia expirada que se han pagado o cancelado con el presupuesto 2020 son por el orden de $205.9 millones. El impacto al 30 de julio de 2020 de la ley de Amnistía Tributaria , por iniciativa y aprobada por la Asamblea Nacional, asciende a $156.3 millones. En marzo del presente año se aprobó un plan de restructuración dinámica del presupuesto de $2,000 millones distribuido en $500 millones en funcionamiento y $1,500 millones en inversión.

