Ministra de Cultura apuesta a que Atlapa se convierta en un centro cultural

Sin embargo, su mantenimiento siempre ha sido costoso para el Estado, al punto que se intentó vender en dos ocasiones, lo que no fue posible debido a que no generó interés de parte de la empresa privada.

No obstante, Atlapa se ha ido reactivando con algunos conciertos y eventos culturales como la exposición Beyond Van Gogh, de arte interactivo que en un mes de realizada ha logrado captar la atención de más de 27 mil personas que la han visitado.

