Ministra consejera de Salud dice que restricciones de movilidad serán levantadas paulatinamente

En cuanto a la propuesta de restringir el ingreso de personas que no estén vacunadas en algunas comercios Ruiz dijo que el Ministerio de Salud no está trabajando en ese tema y que eso le corresponde a cada uno de los locales que se reservan el derecho de aplicar las acciones que quieran para admitir personas.

A nivel nacional las autoridades han establecido diferentes horarios de toque de queda, dependiendo de la situación epidemiológica del virus. Por ejemplo en el área metropolitana el toque de queda es de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., mientras que en San Miguelito y Panamá norte va de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

