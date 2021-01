Ministra consejera aclara la confusión… ‘No se pueden hacer fiestas…’

Esta mañana la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz dio una entrevista a una televisora local, y sus palabras formaron revuelo en redes sociales. En la entrevistas se habló de los “parking”, las medidas de bioseguridad, y el “yate” en donde jóvenes “yeyes” violentaron los decretos de salud.

“Aquí no puede haber fueros ni privilegios, aquí la regla debe ser igual para todos, así que el Minsa y las autoridades tomarán las medidas que correspondan para cada situación, porque eso no está autorizado”, alegó Ruiz en una parte de la entrevista.

Sin embargo cuando dijo: “las fiestas no están permitidas, solo reuniones hasta 10 personas es lo que está en Decreto. A menos que todos tengas pruebas negativas y pudiesen estar juntos, esa es la única manera, pero más de 10 personas no se permiten por el Decreto que fue firmado por el Ministro de Salud”, fue lo que causó confusión.

Aclaró el asunto…

Ante estas declaraciones, Ruiz realizó un video en el que comentó que sus palabras fueron sacadas de contextos. “Es lamentable que nos hayan sacado de contexto, repetí en esa entrevista dos veces que las fiestas están proibidas, estamos en cuarentena, no pueden hacer eso, y dije que el Ministerio de Salud iba tomar medidas con el yate, al igual con las fiestas en los barrios porque no hay diferencia entre los ciudadanos.

Con el tema de las pruebas dije: “aunque ellos se hubiesen hecho las pruebas, y hubiesen salido negativo, eso no es seguro, porque tiene que seguir utilizando mascarillas y las medidas de bioseguridad. Entonces, yo como ministra consejera no puedo estar diciendo que si te haces la prueba, tú puedes estar en un ‘parking’ o una fiesta, porque eso está prohibido por Decreto de Salud. Creo que se formó una confusión y quiero hacer esa aclaración, y decirle que las medidas siguen vigentes, para poder bajar la velocidad de esa transmisión”.

