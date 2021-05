Ministerios dependen de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

La bancada de CD también se negó a escuchar la sustentación de traslados de partida que solicitó el Ministerio de Seguridad Pública. Cuestionó que asistiera el viceminsitro, Ivor Pittí, y no el ministro Juan Pino. La diputada Marylín Vallarino, incluso, cuestionó a Pittí porque pasó a su lado y no la saludó. Este, a su vez, respondió que tanto él como el ministro estaban en Gabinete, por lo que llegó apurado y obvió el saludo.

Benicio Robinson, presidente de la Comisión, dijo que Alemán no detalló bien cómo se usarían los fondos. Ábrego, en tanto, aseguró que no le parecía un tema “prioritario”, dado los momentos de “crisis” que vive el país. Robinson estuvo de acuerdo.

“Yo puedo entender que el PRD tenga que nombrar a su gente, pero no puedo apoyar… vamos a tener que empezar a hacer oposición aquí”, dijo. En ese momento, Ábrego aseguró que su bancada no votaría a favor. Tras varias horas de sustentación por parte del Meduca, y justo antes de la votación, Jackson tomó la palabra para manifestar que la bancada votaría a favor.

Aseguró que en toda la pandemia, su bancada ha apoyado al Gobierno. No obstante, criticó las destituciones de personal transitorio en el Meduca, entre ellos, trabajadores manuales. Su copartidario Nelson Jackson, también recriminó el tema. “Yo no puedo apoyar un traslado que vaya en contra (sic) la miseria humana que vive el país”, dijo la diputada.

