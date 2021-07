Ministerio Público seguirá con caso de los pinchazos, pese a acuerdos

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada seguirá con el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos –cuyo juicio arranca mañana–, pese a que dos de los seis querellantes desistieron de sus pretensiones como acusadores.

Así lo explicaron a este diario fuentes del Ministerio Público (MP), las cuales detallaron que, tal como lo establece el artículo 112 del Código Procesal Penal, este caso se inició a partir de las denuncias de las víctimas de los pinchazos y aunque algunas de estas –que inicialmente se constituyeron como querellantes– desistieron de la querella, el proceso continúa.

“En este caso, todas las víctimas presentaron denuncias y muy pocas llegaron a constituirse como querellantes. Esas personas pudieran llegar a acuerdos con el procesado y presentar desistimientos, pero la fiscalía tiene que seguir”, se explicó.

Las fuentes indicaron que el médico Mauro Zúñiga y el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático Juan Carlos Navarro desistieron a la querella.

Respecto a estos acuerdos se consultó a Roniel Ortíz, miembro del equipo de abogados de Martinelli, y respondió: “en esos temas hay confidencialidad. No puedo afirmar ni negar”.

En tanto, el exgobernante publicó un video a través de su cuenta de Twitter, en el que dijo: que “quede bien claro, que si insisten en violar mi incapacidad médica yo acudiré a todas las audiencias, repito a todas las audiencias a pesar que esto pone en peligro mi estado de salud y mi vida, pero hago responsable a las juezas del Tribunal de Juicio, al vicepresidente Gabriel Carrizo y a la magistrada María Eugenia López”.

Por su parte, la dirigente del PRD Balbina Herrera, el abogado Rosendo Rivera y el periodista Rubén Polanco confirmaron que se presentarán en su condición de querellantes cuando se inicie el juicio oral a Martinelli, mañana 21 de julio a partir de las 9:00 a. m. Doens no contestó.

David Cuevas, abogado de Rivera, señaló que la estrategia de la defensa es tratar de llegar a acuerdos con todos los querellantes. “En cuanto a Rosendo Rivera, puedo informar que me he reunido en tres ocasiones con los abogados de Martinelli, pero su propuesta no satisface a la víctima. Así que si no mejoran su oferta y cumplen con las aspiraciones de mi representado, nos mantenemos en el caso”, dijo.

A su vez, Polanco reconoció que, al igual que otros querellantes, ha tenido acercamientos con la defensa del exmandatario con miras a un acuerdo; inclusive, cuando el proceso estaba en la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, pero no se ha concretado ningún arreglo.

Mientras, el Ministerio Público explicó que los querellantes en el proceso tienen la potestad de llegar a acuerdos con el procesado y presentar desistimientos.

Aclaró, sin embargo, que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tiene que seguir adelante con el proceso, porque este, si bien es de instancia privada, también lo es de acción pública y esto quiere decir que el Ministerio Público, después de que se cumpla con el requisito de procesabilidad, es decir, la denuncia del afectado, debe continuar de manera oficiosa con todo lo que resta del caso.

Sin querellantes se debilita y se politiza el proceso

Una de las innovaciones más radicales del sistema penal acusatorio (SPA) es el espíritu transaccional del acceso a la justicia. So pretexto de la ineficiencia del Estado, el hacinamiento penitenciario y la relevancia de la víctima en la justicia penal, se introdujeron mecanismos para promover la

solución alternativa de los conflictos penales. Mecanismos que seguramente tienen sentido en Suecia, pero no en Panamá.

En el Título IV del Código Procesal Penal, sobre Procedimientos Alternos de Solución de Conflictos, se regula el desistimiento de la acción penal por parte de la víctima. En el artículo 201, se describe este mecanismo: “Antes del juicio oral se podrá desistir de la pretensión punitiva, en los siguientes delitos: […] 7. Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto”.

Esto significa que en el caso de los pinchazos el desistimiento de alguno de los querellantes, a cambio de una compensación económica, u otra circunstancia, sustrae a esas víctimas del proceso y, por lo tanto, las evidencias referidas a esas partes tienen poco efecto. En otras palabras, se genera una situación de favorabilidad procesal, que dependerá de la contundencia de las otras evidencias para llevar adelante con éxito el proceso.

¿Qué pasaría si el caso se queda sin querellante? Le correspondería a la fiscalía llevar adelante un proceso debilitado y politizado, que ha tenido al Órgano Judicial en su contra. Recordemos que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia del Tribunal de Juicio del 26 de agosto de 2019, que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli.

Fue el Tribunal Superior de Apelaciones la instancia que anuló esa sentencia, sospechosamente, solo para los delitos menos graves, con menor plazo de prescripción. En la lógica jurídica, de ese Tribunal Superior de Apelaciones había elementos que indicaban posibles pinchazos y seguimientos ilegales, realizados por servidores públicos, pero no había evidencia suficiente de peculado, cuya definición clásica es la apropiación o desviación de fondos o recursos públicos. Fue un verdadero contrasentido decir que pudo haber pinchazos con recursos del Estado, sin reconocer que pudo haber peculado por haber usado recursos del Estado para hacer los pinchazos.

Una de las grandes críticas al SPA en toda América Latina es que favorece aún más la aplicación diferenciada de la justicia, dependiendo del bolsillo de las víctimas y de los delincuentes. Con estas reglas en el SPA, como en las buenas subastas, gana el mejor postor.