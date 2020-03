Ministerio Público pide a la Contraloría que investigue el uso del dinero entregado a ligas deportivas

Sáenz mencionó su insatisfacción con el resultado de la auditoría, toda vez que no se investigaron todas las organizaciones; no se consideró la información ofrecida por el Ministerio Público a Contraloría sobre Pandeportes tras allanamientos practicados recientemente, y tampoco abordó el tema de los miles de implementos pagados y que en las comunidades supuestamente beneficiadas nadie recuerda haber visto.

