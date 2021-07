Ministerio Público espera resultados del Gorgas; solo hay un detenido en las pesquisas

Dijo que el Gorgas debe estar realizando diferentes pruebas, pues hay de anticuerpos totales y anticuerpos neutralizantes, y los científicos en el caso de que no detecten anticuerpos pueden hacer una prueba de inmunidad celular para confirmar si la persona se vacunó o no, enfatizó.

Xavier Sáez-Llorens, pediatra, infectólogo y asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas de Covid-19, explicó que las pruebas para confirmar si una persona fue vacunada o no contra la Covid-19 se debe realizar idealmente tres o cuatro semanas después de que la persona en teoría se vacunó, ya que a veces si se hace más temprano no se puede detectar si los anticuerpos están creciendo o se están generando. Aunque se plantee que se puede hacer más o menos dos semanas después de la vacunación se tiene una máxima seguridad al realizarse entre la tercera o cuarta semana, añadió.

El mismo día que La Prensa publicó un reportaje (8 de junio), en el cual la periodista Flor Mizrachi narraba, con fotografías incluidas, cómo en un local del edificio Coco del Mar Suite 17 personas se colocaron vacunas -supuestamente contra la Covid-19- pese a que el Ministerio de Salud no había autorizado a ningún particular este tipo de jornadas, el Ministerio Público inició las investigaciones tras una denuncia formal del titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre.

