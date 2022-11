Ministerio Público apela decisión de jueza de no llamar a juicio a Ricamar, S.A.

El propio ejemplo del proceso contra la empresa Campos de Pesé valida el argumento de la jueza Marquínez. Esta empresa y algunos miembros de su personal fueron juzgados en el sistema penal acusatorio por un delito sucedido en el año 2014, en la provincia de Herrera. El sistema penal acusatorio ya había entrado en vigencia en esa región, cuando se cometió el delito. En el caso Odebrecht, se tratan de conductas realizadas principalmente entre los años 2009 y 2014, en la ciudad de Panamá. En esa época no le era aplicable el sistema penal acusatorio y por la exclusión del artículo 557 del Código Procesal Penal, no se puede aplicar el artículo 97 para enjuiciar a una persona jurídica.

En el auto mixto del 7 de noviembre pasado la jueza Marquínez no niega la existencia de las transferencias de fondos originados en la Caja 2 de Odebrecht y cuya destinataria fue Importadora Ricamar, S.A. Esa no es la discusión jurídica. En esta apelación la fiscalía cita el Auto 23 del 13 de enero de 2022, en el que el propio Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, reconoce los indicios que fundamentan la imputación de Importadora Ricamar, S.A. pero afirmó que: “… sin embargo, debemos aclarar, lo concerniente a su vinculación formal y responsabilidad penal reprochable, será objeto de debate en las etapas procesales concernientes”. Esto evidencia que la jueza Marquínez estaba consciente del dilema procesal referente a la viabilidad de enjuiciar a una persona jurídica con las reglas del sistema inquisitivo mixto.

Acerca del reconocimiento del principio societas delinquere non potest , una doctrina del derecho penal que afirma que las personas jurídicas no cometen delitos sino las personas naturales, la fiscalía presentó razonamientos acerca de la ruptura de este principio y cómo esta ruptura ya formaba parte de la legislación panameña.

