Ministerio Público abre investigación por caso del millón del Gordito

El diputado Tito Rodríguez, secretario general del Molirena, sugiere que tanto Pancho Alemán, como el vicepresidente del partido, el diputado Miguel Fanovich, soliciten una investigación profunda al procurador de la Nación y al contralor, “para saber si es cierto que ese Gordito se lo querían robar”, dijo, luego de asegurar que como secretario general está a la espera de que las investigaciones se hagan. Rodríguez dejó claro que no tiene comunicación con la presidencia del partido. “Es un grupo solo, que no quiere que nadie entre (…)”, añadió.

