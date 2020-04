Ministerio de Vivienda mantiene 44 proyectos habitacionales detenidos por el COVID-19

La ministra recordó que el Edificio Arraiján, un complejo de 180 soluciones en Calidonia, con una inversión de 9 millones 919 mil 314 de dólares con 95 centésimos, es una obra de inversión ejecutada al 100%, que cuenta con los permisos de ocupación y que fue recibida del contratista en diciembre de 2019. En este proyecto, contó, la Dirección de Desarrollo Social se encuentra formalizando los trámites a los beneficiarios que ocuparán los apartamentos, sin embargo, la empresa Naturgy no ha culminado la interconexión eléctrica. Igualmente, sostuvo que en el corregimiento de Río Abajo están los proyectos Calle 10, que beneficiará a 100 familias, con un avance de 86% en su etapa de acabados; y Calle 13, que impactará a 30 familias, con un ritmo de 68% en su etapa de estructura. Samudio indicó que Nuevo Brooklincito , una obra para 350 familias en Curundú, reporta un avance de 20.71% y Nuevo Cartí, un proyecto en la Comarca Guna Yala para aliviar la situación de indígenas que sufren la inundación de su isla, está en etapa de preliminares como movimiento de tierra con 9.5% de avance. Resumió Altos de Los Lagos-Segunda Etapa, en Colón, cuya primera palada fue en febrero pasado y que es un proyecto relativamente nuevo que se encuentra en preliminares: estudios, cerrando diseños y movimiento de tierra. El avance físico no alcanza el 5%.

Proyectos que deberán ser reactivados una vez termine la crisis sanitaria, tomando en cuenta las condiciones y el presupuesto que se disponga. Inés Samudio , ministra de Vivienda, detalló que la Dirección de Ingeniería y Arquitectura ejecuta 23 proyectos de inversión, 19 proyectos licitados de viviendas de interés social y dos del programa de Mejoras Habitacionales o Sanidad Básica, que representan una inversión total de 798.7 millones de dólares. Referente al personal de las obras, agregó que la Dirección de Ingeniería y Arquitectura se acogió al Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de enero de 2020 que ordena la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción y que fue comunicado a todos los contratistas, incluyendo aquellos que habían informado que se mantendrían trabajando. “Los contratistas deben garantizarle al Miviot la seguridad en los proyectos, tal y como lo estipula el pliego de cargos en cada una de sus obras, en tanto el bien no sea recibido formalmente por el Miviot, la responsabilidad es del contratista” , manifestó Samudio, descartando vandalismo o robo de materiales por falta de vigilancia.

