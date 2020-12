Ministerio de Salud restringe uso de la mascarilla con válvulas

Las mascarillas de tres capas o quirúrgicas, están en el mercado de todos los colores y diseños, sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda a toda la población en general no acceder a aquellas que vienen en paquetes individuales y que podrían estar adulteradas o que las mismas no fueron empacadas con las medidas de bioseguridad.

La intención de la mascarilla es no permitir que las microgotas de salivas salgan al ambiente y puedan contaminar a otras personas, tomando en cuenta que hay personas asintomáticas y que no saben que tienen el virus y pueden contaminar.

Las mascarillas con válvulas incorporadas filtran el aire que entra en la parte interior de la mascarilla y que la persona inhala, más no filtra el aire que la persona exhala, por tal razón esta fallida barrera no les brinda seguridad a las demás personas, destacó Porcell.

